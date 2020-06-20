أخبار مصر | محافظة الجيزة تستعد لامتحانات الثانوية العامة بـ193 لجنة أساسية و37 احتياطية

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تستعد لامتحانات الثانوية العامة بـ193 لجنة أساسية و37 احتياطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة أنهت استعدادتها لاستقبال 69849 طالبا وطالبة، لأداء امتحانات الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها غدًا، موضحًا بأنه تم تجهيز 193 لجنة أساسية و37 لجنة احتياطية.

وحرص محافظ الجيزة، على أن يبعث برسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة اتخذت إجراءات، مشددة على توفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظة لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة تم ربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كالصحة والتعليم والإسعاف لسرعة التعامل مع أي حدث طارئ.

وأشار، إلى أن جميع اللجان التي ستُجرى بها الامتحانات سيتم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات، لافتا إلى أن كافة اللجان قد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حيث إنها مزودة ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا، مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء والمراكز على مدار اليوم.

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وناشد محافظ الجيزة، أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان، والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان مع الالتزام بارتداء الكمامات وتباعد المسافات في حالة التواجد بعيدًا عن محيط اللجان.

تصريحات المحافظ جاءت عقب تفقده أمس مدرستي الجيزة الثانوية والشهيد اسامه أحمد الثانوية بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية في اطار المتابعة الميدانية التي يجريها المحافظ يوميا للوقوف على جاهزية اللجان لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر ان تبدء الاحد.

وخلال الجولة اطمأن المحافظ على وجود غرف العزل للطلاب والعيادات الصحية ودورات المياه حيث وجه راشد بصرف مكافاة اجادة للأستاذ خالد فاروق مدير مدرسة الشهيد أسامة أحمد الثانوية، كما وجه بضرورة توفير كافة الإمكانيات بالاستراحات الخاصة بالمراقبين بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ونقابة المعلمين بالجيزة.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والسيد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية.