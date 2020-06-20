أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن تحول صيدلية الإسعاف برمسيس لبؤرة انتشار كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن تحول صيدلية الإسعاف برمسيس لبؤرة انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن تحول منطقة صيدلية الإسعاف برمسيس لبؤرة انتشار فيروس كورونا، نتيجة تزاحم المصابين ومخالطيهم للحصول على عقار "الأزيثرومايسين"، مؤكدة أن المصابين بالفيروس والمخالطين توجهوا لهم إلى الصيدليات العامة التي أعلنت وزارة الصحة توافر أدوية المناعة بها، في مشاهد تكدس وتزاحم تسبب كارثة كبيرة، لا سيما في ظل تجاهل تام لإتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة.

وتابعت عضو مجلس النواب، في بيان، اليوم السبت، هناك مئات المواطنين يصطفون أمام الصيدليات في طوابير عدة غير مراعية لمسافات التباعد بين كل مواطن والأخر، مما ينذر بكارثة حقيقية ستودي بحياة مئات بل آلالاف الأشخاص سواء المارة أو المصابين أو المخالطين لهم.

واضافت النائبة: بعد ظهور إيجابية عدد من الحالات التي اصطفت أمام الصيدليات وأتت بنفسها للحصول على ادوية المناعة مما يعني انتقال الفيروس لكل من خالطوا هؤلاء المصابين في طوابير الانتظار.

وطالبت بتدخل عاجل من قبل مجلس الوزراء ووزيرة الصحة لمنع هذه الكارثة وإيجاد آلية لتوصيل الأدوية للمصابين في منازلهم أو التعاقد مع عدد أكبر من الصيدليات والسماح لهم ببيع تلك الأدوية بضوابط ومتابعة شديدة من قبل وزارة الصحة.