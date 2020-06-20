أخبار مصر | المجلس الدولي للسفر يعلن مصر جهة آمنة عالميًا لاستقبال السائحين

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المجلس الدولي للسفر يعلن مصر جهة آمنة عالميًا لاستقبال السائحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مصر تحصل على "خاتم السفر الآمن" من المجلس الدولي للسياحة والسفر

هنأت السيدة جلوريا جيفارا، رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس.

وأعلنت جلوريا جيفارا، منح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel من المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بينهما عبر "فيديو كونفرانس"، والذي أعلنت خلاله سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن.

وأعربت عن سعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدي المجلس، ما لا يظهر نجاح خاتم WTTC الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي، مشيرة إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين البلاد وتضافر الجهود.

ومن ناحيته، أوضح وزير السياحة والآثار، أن القرار الصادر اليوم من المجلس الدولي للسياحة والسفر بمنح مصر "علامة السفر الآمن" أسعده تماما ويعكس التزام مصر باستئناف آمن للسياحة الداخلية والوافدة بتدابير السلامة الصحية الشاملة والصارمة إلى شواطئها الرائعة والمشمسة والصحية، قائلا: "نتطلع إلى الترحيب بكم قريبا في المنتجعات السياحية المصرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء وساحل البحر المتوسط بمحافظة مطروح".

وحصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على صورة من الخطاب الذي فيه تعلن جلوريا جيفارا رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، سلامة الإجراءات المصرية، وأن مصر جهة سفر آمنة، وهو ما يجعل المقصد السياحي المصري ضمن المقاصد الصالحة للزيارة في العالم.