أخبار مصر | تركيب بوابات تعقيم لـ310 لجان امتحانات ثانوية عامة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيب بوابات تعقيم لـ310 لجان امتحانات ثانوية عامة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهر، جاهزية اللجان بالمدارس، من حيث أخذ الإجراءات الاحترازية كافة وتركيب بوابات تعقيم لاستقبال طلبة الثانوية العامة لأداء امتحانات نهاية العام.

وقال المحافظ، في تصريحات اليوم السبت: إن مدارس العاصمة جاهزة لامتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ غدا، حيث تم الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم والتطهير الذاتية، بجميع اللجان التي ستجرى بها الامتحانات والبالغ عددها 310 لجان، كما أنه تم توفير كواشف درجات الحرارة والكمامات المعقمة ومواد التطهير لتوزيعها على الطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وطمأن محافظ القاهرة، أولياء الأمور بأن الدولة اتخذت كافة الإجراءات لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب، وجميع القائمين على الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم.

ونوه بأنه تم الانتهاء من مراجعة معايير الأمن والسلامة للجان، والتأكد من الشروط الواجب توافرها فيها وخاصة توافر التهوية الجيدة بها.

وناشد المحافظ، أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم في أثناء أداء الامتحان، مع الالتزام بارتداء الكمامات وتباعد المسافات في حالة التواجد بعيدا عن محيط اللجان.