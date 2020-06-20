مصر | "الداخلية" تضبط متهما بالاستيلاء على 650 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تضبط متهما بالاستيلاء على 650 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه باستغلال خطأ موظف بأحد البنوك والاستيلاء على مبلغ مالي 650 ألف جنيه لصالحه بدون وجه حق.

وكان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محام أحد البنوك بشأن تضرر البنك من قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبلغ ستمائة وخمسون ألف جنيه من أموال البنك مستغلًا خطأ أحد موظفي البنك والذي قام بإيداع المبلغ في حساب شركته طرف البنك عن طريق الخطأ.

ومن خلال الفحص أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن قيام (مهندس كهرباء، صاحب شركة، مقيم بمنطقة الجمالية بالقاهرة) بارتكاب تلك الواقعة إذ استغل المذكور كونه أحد عملاء البنك وحدوث خطأ من أحد موظفي البنك والمسئول عن تحصيل الشيكات الخاصة بإحدى الشركات عن طريق المقاصة، والذي قام بإيداع مبلغ ستمائة وخمسون ألف جنيه بحساب شركة المشكو في حقه بالبنك عن طريق الخطأ بدلًا من تحصيلها لحساب الشركة "عميلة البنك" وقيام المذكور بالاستيلاء على ذلك المبلغ من خلال صرف جزء من أحد فروع البنك وتحويل باقي المبلغ إلى حسابه الشخصي ببنك آخر.

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور حال تردده على فرع البنك بالقاهرة الجديدة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة حسبما جاء بعمليات الفحص والتحري وبلاغ البنك، وأبدى المتهم المذكور استعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها للبنك الشاكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمواجهة جرائم الاحتيال المصرفي والاستيلاء على أموال البنوك.

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وكشف مصدر أمني، حقيقة الفيديو المتداول بالمواقع الإخبارية، وقيل إنه يوثق التعدي على ممرضة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقيل إن الممرضة تستغيث من جيرانها، الذين هددوها وأساءوا إليها عقب خروجها من منزلها الكائن بدائرة مركز شرطة بنى عبيد - محافظة الدقهلية، بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أن أحد أمناء الشرطة تواطأ مع المواطنين، ومنع شقيق زوجها من تحرير محضر بالواقعة.

وأكد المصدر الأمني، أنه بالفحص، تبين محضر بتاريخ 16 الجارى بمركز شرطة بني عبيد، بشأن مشاجرة بين شقيق زوج الممرضة، وعامل وشقيقته، مصابان بجروح وكدمات؛ لتضرر العامل وشقيقته من قيام زوج الممرضة بوضع كمية من الرمال أمام منزلهما وتبادلا التعدي بالضرب.

وأشار، إلى أنه تبين أيضا، وجود خطابا من مديرية الشئون الصحية، يفيد أن المذكورة تخضع للعزل المنزلى لمدة 14 إعتبارًا من يوم 9 حتى 23 الجاري، لإصابتها بفيروس كورونا وكذا المخالطين لها زوجها ووالدته، بما يتنافى مع أقوالها.

بمواجهتها الممرضة، أيدت ما جاء بالفحص وعدلت عن اتهامها لأمين الشرطة المذكور، موضحة أنها تضررت من جيرانها لعدم سماحهم لها بالنزول لإصابتها بالفيروس نظرًا لخضوعها للعزل المنزلي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.