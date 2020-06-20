مصر | بالأسماء.. المحكوم عليهم بتهمة استعراض القوة في أحداث الموسكي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. المحكوم عليهم بتهمة استعراض القوة في أحداث الموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت، بمجمع المحاكم بطرة الحكم، 8 متهمين بالسجن 5 سنوات ومتهم واحد بالسجن 3 سنوات، في قضية محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الموسكي".

وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام واحد يبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة.

والمتهم الصادر بحقه حكما بالسجن 3 سنوات هو عبده إبراهيم بيومى.

والمتهمون الصادر ضدهم حكم بالسجن 3 سنوات عيد عماد الدين على، طارق بعد الرحيم، محمد احمد محمود، عمرو الطوخى، وائل مصطفى على، محمد احمد عبد القادر، أحمد حسن محمود محمد سيد محمد.

صدر الحكم برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفي.

كانت قد قضت محكمة جنح مستأنف الموسكي والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من متهمين على حكم حبسهم عام في أحداث شغب الموسكي، والتي وقعت أثناء إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وقضت ببراءتهم من تهم التظاهر بدون تصريح والتجمهر.

وكانت محكمة جنح الموسكي، أصدرت حكمًا في وقت سابق بمعاقبة 25 متهما في قضية أحداث شغب وتجمهر أمام قسم الموسكي، التي وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامهم بالمصروفات.

ووجهت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات، منها التجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف وقطع الطريق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدّي على رجال الشرطة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات باستعراض القوة واستغلالها ضد ضابط شرطة وترويعه وتخويفه لإقصائه عن إجراء عمل من أعمال وظيفته، وتم ضبط المتهمين حال ارتكابهم جريمة التلويح بالرعب واستعراض القوة وأحيلوا للنيابة التي باشرت التحقيقات وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.