مصر | وزير العدل والنائب العام يشهدان آداء معاوني النيابة اليمين القانونية

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير العدل والنائب العام يشهدان آداء معاوني النيابة اليمين القانونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وعدد من قيادات النيابة، اليوم السبت، مراسم أداء معاوني النيابة العامة المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٢٠، اليمين القانونية لبدء العمل بالنيابات؛ وذلك بقاعة المستشار الشهيد هشام بركات، في مبنى مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.

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أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، وضع العديد من الإجراءات من أجل عودة العمل بالجهات التابعة لها والتي توقفت مؤخرا بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد ، من بينها أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية وإمكانية تقسيم رول الجلسة إلى أكثر من جلسة انعقاد في ذات اليوم بحيث يفصل بينها فاصل زمني بسيط إذا تطلب الأمر ذلك.

وأشار إلى مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبا مع ما تم تأجيله من قضايا وبما يحقق إمكانية تطبيق الاجراءات الاحترازية ، فضلا عن ضرورة إرتداء القضاة وجميع العاملين بالمحكمة للكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة.