شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل والنائب العام يشهدان أداء معاوني النيابة اليمين القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وعدد من قيادات النيابة العامة، اليوم السبت، مراسم أداء السادة معاوني النيابة العامة المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٢٠م اليمين القانونية لبدء العمل بالنيابات؛ وذلك بقاعة المستشار الشهيد هشام بركات، بمبنى مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 52,211

تعافي 13,928

وفيات 2,017

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل والنائب العام يشهدان أداء معاوني النيابة اليمين القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.