شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 14 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا بـ«عزل إسنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا، السبت، عن خروج ١٤ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، بعد التأكد من سلبية التحاليل للعينة الثانية لهم، بينهم 4 حالات كبار في السن تتراوح أعمارهم بين السبعين والثمانين، ليرتفع عدد المتعافين إلى ٦٩٥ حالة.

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، إن الـ١٤ حالة ممن كانوا بالمستشفى والمصابين بفيروس كورونا المستجد خرجوا اليوم بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم الشفاء التام وتحول نتائجهم من الإيجابي إلى السلبي.

وأكدت أن العاملين بالمستشفى اصطفوا حول المتعافين وقدموا لهم التحية على الخروج والتعافي، مؤكدة شكرها على مجهودات الفريق الطبي وتقديم الدعم النفسي والطبي لجميع المرضى وتحقيق هذه الارقام العالية للمتعافين، مقدمة تهانيها للمتعافين مؤكدة ان الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكل جد واخلاص للمساهمة في رسم البسمة على مصابي كورونا وزيادة اعداد المتعافين.

وتوجه المتعافون بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم، مؤكدين على التزامهم بالإجراءات الصحية والاحترازية والعمل على تقديم النصيحة والتوعية لجميع المناطق التي يسكنون فبها لزيادة الحرص وتفادي الإصابة بالمرض.