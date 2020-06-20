شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التراجع عن إغلاقه.. تفتيش على أحد فنادق البحر الأحمر لتطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، تشكيل لجنة من قبل وزارة السياحة والصحة والمحافظة، لإعادة التفتيش على أحد الفنادق بعد إلغاء قرار إغلاقه، والتأكد من التزام إدارة الفندق بكافة الإجراءات الاحترازية التي قررتها، والتعهد بعدم وجود أي تجاوزات للضوابط الموضوعة من قبل اللجنة المشكلة.

وأهاب المحافظ بإدارات وملاك الفنادق أنه في حالة وجود أي تجاوزات عن الضوابط الموضوعة سيتم اتخاذ إجراءات عنيفة، ولن يتم التراجع عنها، ولن تمثل مناشدات العاملين بهذه الفنادق أي ضغوط على القرارات المتخذة.

كان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صرح بناء على طلب المحافظ، بمنح فندق «هاواي سيزار» فرصة وإلغاء قرار إغلاقه، حفاظًا على مصدر رزق العاملين وأسرهم.