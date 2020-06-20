شكرا لقرائتكم خبر عن ذهب للإشراف على الامتحانات في حلايب.. مصرع وكيل معهد أزهري بانقلاب سيارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي شخصان مصرعهما وأصيب ٥ آخرون في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق الشلاتين أبورماد جنوب البحر الأحمر، وجرى نقل المصابين لمستشفى الشلاتين لتلقي العلاج وإيداع الجثتين مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.
وتبين من التحقيقات الأولية انقلاب السيارة رقم ط ر س ٨٥٦٥ وتم الدفع بـ ٦ سيارات إسعاف لموقع الحادث.
وأسفر الحادث عن مصرع الشيخ حجاج عطا حسن 55 سنة من قوص قنا، ويعمل وكيل معهد الشيخ محمد مصطفى المراغي بالشلاتين في الحادث، ومصرع رمضان احمد محمد ٣٠ سنة من القصير.
وذكرت التحقيقات أن السيارة كانت تقل عددًا من المشايخ والمدرسين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية غدًا الأحد بإدارة حلايب الأزهرية.
وأصيب الشيخ سيد عبدالموجود، عميد المعهد، والشيخ أحمد محمد أبوهلال، وكيل المعهد، بالإضافة إلى إصابة ٣ ركاب آخرين بإصابات متفرقة.
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