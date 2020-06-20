«كاتدرائية الإسكندرية» تتيح خدمة «إرشادية» مجانية لمرضى كورونا وأسرهم (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية تقديم خدمة طبية إرشادية مجانية لمرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وأسرهم لمواجهة الفيروس.
وذكرت الكاتدرائية في بيان، السبت، أن الخدمة المجانية تتضمن اتاحة الرد على أي استفسارات بالتليفون من مرضى أو مخالطين أو عند وجود أي اعراض بواسطة عدد كبير من الخدام الذين تلقوا تدريب طبي للتعامل والتواصل مع عدد من الأطباء الاستشاريين لتقديم الدعم الطبي المناسب لكل حالة.
وشملت الخدمة الطبية المقدمة المساعدة في توجيه المريض إذا احتاج لإحدى المستشفيات سواء لعمل التحاليل أو للحجز والمساعدة في توفير الأدوية إذا تطلب الأمر ومتابعة حالات العزل المنزلي وتقديم الدعم اللازم لها تحت إشراف طبي.
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