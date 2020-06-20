شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: الكشف وصرف الأدوية للأمراض المزمنة بـ8 عيادات متنقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة أنه اعتبارا من اليوم السبت سيتم إجراء الكشف وصرف الأدوية لذوى الأمراض المزمنة من خلال عيادات متنقلة بعدد 8 مواقع، إضافة إلى إستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، التي إنتهت قراراتهم أو إصدار قرارات جديدة.

وحددت المحافظة المواقع كالأتي:

وحدة رعاية الطفل بمدينة العمال بإمبابة، ومركز شباب زنين ببولاق الدكرور، وجزيرة محمد بالوراق، والادارة الصحية بأوسيم، والإخصاص بالصف، والادارة الصحية بالعمرانية، ومركز طب الاسرة المستقبل باكتوبر، ونكلا بمنشأة القناطر.

من ناحية أخرى، أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن وجود محلات شاغرة بالأسواق التابعة للجهاز بسوق ربيع الجيزة، سوق النادي السويسري.

وذلك طبقا لعدة شروط:

السن من 21 سنة حتي 40 سنة

توافر الموقف من التجنيد للذكور

المؤهل لا يقل عن دبلوم

عدم الحصول على وظيفة

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ويتم تقديم الطلبات عن طريق خدمه المواطنين بديوان عام محافظة الجيزة.

كما يمكن الاستعلام على الأرقام الآتية:

35711198

35720825