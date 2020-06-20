شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: إزالة مخالفات رجل أعمال تعدى على أحد الجزر النيلية بمنيل شيحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الموارد المائية والري إن قطاع تطوير وحماية نهر النيل نفذ حملة لإزالة التعديات بناحية منيل شيحة بمحافظة الجيزة في ضوء الملاحقات التي يقوم بها القطاع للتعديات المتوارثة منذ سنوات، حيث تمت إزالة واحدة من أقدم وأكبر حالات التعدي على نيل القاهرة، والتى تمثلت في قيام أحد كبار رجال الأعمال بالتعدي على إحدي الجزر النيلية التي يضع يده عليها منذ عشرات السنين.

وصرح المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن أجهزة القطاع قامت بإزالة واحدة من أقدم وأكبر حالات التعدي على نيل القاهرة والتى تمثلت في قيام أحد كبار رجال الأعمال بالتعدي على إحدى الجزر النيلية التي يضع يده عليها منذ عشرات السنين، وكان قد قام بأعمال تسويه وردم قُدرت بـ١٢ الف متر مسطح مستغلا الجزيرة المخصصة للزراعة وتحويلها لجزيرة سياحية للتربح وإقامه الحفلات والأفراح عن طريق الردم المخالف بمجري نهر النهر.

وأضاف «خالد» أن أجهزة القطاع رصدت وتابعت الوضع الحالي للمخالفة وتم التوثيق لأعمال الردم المخالف من خلال التنسيق مع المعاهد البحثية بالوزارة واستخدام تقنيه الاستشعار عن بُعد، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع أجهزة وزاره الداخلية على مدار يومين وتم إزالة الأعمال المخالفة من أسوار وكميات ردم غير مسبوقة.

حملة لإزالة التعديات بـ منيل شيحه في محافظة الجيزة