شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية: «الجيش المصري رشيد.. يحمي ولا يهدد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي قال أثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية: «الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن».
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