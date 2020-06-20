شكرا لقرائتكم خبر عن «الفن للخير».. مزاد لبيع الأعمال الفنية دعمًا للمستشفيات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فتح باب المزايدة على مجموعة من الأعمال الفنية التي تزيد على المائة عمل فني تبرع بها نحو مائة فنان وفنانة ضمن مبادرة «الفن للخير» التي خصصت عائد البيع لصالح صندوق تحيا مصر، دعماً للمستشفيات الحكومية التي تعالج المصابين بفيروس كورونا، وذلك اعتبارًا من الأحد 21 يونيو الجاري، على أن يُختتم المزاد في 3 يوليو المقبل.

وقال محمد الطويل، المسؤول من قبل القطاع عن المبادرة، إن عدد الأعمال التي حُدد أن تكون بالأبيض والأسود فقط حفاظاً على شخصية المبادرة، جرى تقسيمها إلى ثلاث فئات على النحو التالي: الفئة الأولى (الفوتوغرافيا واللوحات أقل من 30×40 سم)، الفئة الثانية (من 30×40 وحتي 50×70)، الفئة الثالثة (من 50×70 لما فوق).

وأضاف في بيان، السبت، أنه تم وضع حد أدنى لأسعار كل فئة كبداية للمزايدة على أي عمل بها وبدون حد أقصى، كالتالي: (الفئة الأولى 5000ج- الفئة الثانية 10000 ج- الفئة الثالثة 20000ج)، كما تم إنشاء صفحة للمبادرة على فيس بوك للتواصل وعرض الأعمال والرد على أية استفسارات، لافتا أن المشاركة والمزايدة على أي عمل من خلال رسالة على صفحة المبادرة تتضمن بيانات المزايد والعمل أو الأعمال المزايد عليها وتشمل طرق التحصيل في حال الوصول لأعلى سعر إحدى الأدوات التالية (التحصيل النقدي بإيصال استلام نقدية – التحويل البنكي على حساب الوحدة الحسابية- الدفع عن طريق الفيزا بماكينة الصراف بمقر القطاع).