شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تستعد لافتتاح المرحلة الأولى من الحرم الجديد بسموحة في يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسابق جامعة الاسكندرية الزمن للانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من مشروع انشاء الحرم الجامعى الجديد بمنطقة «سموحه الجديدة» شرق المحافظة بتكلفة حوالى مليار و180 مليون جنيه وتضم 5 مبان تعليمية يوليو المقبل .

ويشهد الافتتاح الرسمى للحرم الجامعى الجديد حضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية ونوابه وعدد من عمداء وقيادات الجامعة والوزارة.

وقال الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، إنه أجرى جولة تفقدية للوقوف على الموقف النهائى من الأعمال الجارية بالحرم الجامعى الجديد والانشاءات للمبانى الجديدة تمهيداً للافتتاح الرسمى، حيث تأتى الأعمال الجارية ضمن خطة الإحلال والتجديد للمنشأت المتهالكة لكليات الجامعة، وكذلك الكليات المطلوب إخلائها، وهى الخطة التي وضعتها الجامعة وعملت عليها لأكثر من عامين لتحقيق رؤيتها الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية واستيعاب أكبر عدد من الطلاب، وتطوير منظومة مبانى الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المرحلة الأولى لهذه الإنشاءات تضمنت 5 كليات سيجرى افتتاحها وهى كليات الألسن واللغات التطبيقية والفنون الجميلة والتربية النوعية والطفولة المبكرة والطب البيطرى حيث تراوحت نسب التنفيذ بين 30% و100% لبعضها، مشيراً إلى أن كلية الفنون الجميلة كانت مقسمة على أربع فيلات قديمة بعضها يحتاج إلى أعمال صيانة مكلفة للغاية نظراً لطابعها الأثرى، لافتا إلى أنه كان قد تم نقل كلية الطب البيطرى بالكامل إلى الحرم الجديد وأصبحت جميع الفرق الدراسية موجودة هناك بعد نقلها من منطقة إدفينا بمحافظة البحيرة.

وأضاف: «المقترح نقل الكليات ذات التخصصات البينية أو المشتركة، إلى مكان واحد، بما يفيد التكامل المنشود والاستغلال الأمثل للموارد والصالح العامة للجامعة والطلاب والعملية التعليمية مشيرا إلى أن عدد كليات الجامعة وصل إلى 26 كلية».

وقال رئيس الجامعة – في تصريحات لـ«المصرى اليوم»- أنه جرى تخصيص مليار و548 مليون و178 ألف جنيه من ميزانية الجامعة لإنشاء مبان تعليمية جديدة وترميم مبانى ومنشآت قديمة تم الانتهاء من بعضها تمهيدا لافتتاحها والبعض الآخر يجرى تسليمه خلال 3 و5 سنوات، حيث تم تخصيص مليار و180 مليون جنيه لإنشاء 5 مبان تعليمية جديدة بسموحه ويجرى افتتاحها يوليو المقبل.

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وأشار رئيس الجامعة إلى أن المخصصات المالية المرصودة تخص 32 عملية ما بين إنشاءات جديدة وترميم وتطوير حيث يتضمن البرنامج الهندسى للجامعة في هذا الشأن تخصيص مليار و180 مليون جنيه لإنشاء 5 مبان تعليمية جديدة و7 عمليات تجديد وتطوير مدن طلابية و20 عملية تطوير وترميم بعدد من الكليات كما تم تخصيص 200 مليون جنيه لإنشاء مبنى كلية الحاسبات ونظم البيانات بسموحه ومبنى الاقسام العلميه بكليه الهندسه بإجمالى تكلفة 180 مليون جنيه وإنشاء مبانى كليه العلوم بطريق الحريه باجمالى تكلفة 400 مليون جنيه وإنشاء عدد 2 مبنى تعليمى بتوسعات جامعة الاسكندرية بمجمع برج العرب بإجمالى تكلفة 400 مليون جنيه.

جامعة الإسكندرية تستعد لافتتاح المرحلة الأولى من الحرم الجديد بسموحة

جامعة الإسكندرية تستعد لافتتاح المرحلة الأولى من الحرم الجديد بسموحة

جامعة الإسكندرية تستعد لافتتاح المرحلة الأولى من الحرم الجديد بسموحة