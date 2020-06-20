التشديد على زيادة تعقيم الطعام في الطائرة

قام ويزر الطيران المدني الطيار محمد منار بالعمل على التأكد من مقر شركة مصر للطيران للخدمات الجوية وذلك من أجل الاطمئنان على حرص الجميع والتزامهم بالإجراءات الوقائية المتعلقة بتقديم الوجبات ومستلزمات الطعام لجميع الركاب طوال رحلاتهم.

فبدأت الجولة بأن تقوم بتفقد معمل تحليل وسلامة الأطعمة ومخازن البضائع ومنطقة إعداد وتقديم الوجبات، كما أنه قام بالنظر على مهمة تغليف الطعام قبل أن يتم طلوعه على الطائرة، عمل على متابعة جميع الطرق الوقائية وتعقيم الطائرات وفقاً لجميع الإجراءات التي قامت الشركة باتخاذها من أجل حماية ووقاية جميع العاملين والحفاظ على سلامتهم وسلامة الغذاء المدبر إليهم وشدد على التزام الجميع بهذه الإجراءات لضمان سلامتهم.