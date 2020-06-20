رغبة الرياضية في عودة النشاط الرياضي لجميع الأندية

قامت وزارة الشباب والرياضة بالقيام بإرسال الدليل الإرشادي الذي يحتوي على الكثير من الضوابط والمستلزمات الطبية والفنية من أجل إعادة النشاط الرياضي إلى اللجنة الأوليمبية المصرية، كما قام الدليل الاسترشادي بإرسال جميع التفاصيل لكلاً من الاتحادات الرياضية واللجنة البارالمبية والاتحاد المصري لكرة القدم ومديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات وجميع الأندية في جميع المحافظات وتم توزيعه أيضاً على جميع مراكز الشباب والأمانة العامة في وزارة الدفاع.

ومن أجل أن تضمن إرسال جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بالدليل لجميع أنحاء الجمهورية وكافة بما يشمل الهيئات والجهات والمؤسسات المعنية والأفراد المعنيين ويجب على الجميع الالتزام من أجل إعادة النشاط الرياضي، فقامت الوزارة بنشر الدليل الاسترشادي في بوابتها الإلكترونية.