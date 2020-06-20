عدد نقلات السكك الحديدة في 24 ساعة

قام رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية المهندس أشرف رسلان بالعمل على مراجعة جميع أمور التشغيل طوال اليوم والعمل على متابعة عدد جميع الركاب والكثافة التي يكون فيها الركاب طوال اليوم في السكك الحديدية وذلك للتأكد من سلامة جميع المواطنين والتزامهم بالقوانين.

وأكد أنه يعمل جاهداً من أجل توفير درجة عالية من الأمان للجميع فجميع الهيئة تقدم ما بوسعها لمواجهة هذه الأزمة التي تهدد البشرية، ومن جانب أخرى ارتفع تعداد جميع ركاب السكك الحديد اليوم إلى 377ألف راكب طوال اليوم منهم 100 ألف راكب للمسافات الطويلة والباقي منهم للمسافات القصير والجميع يتبع الإرشادات والقوانين للحفاظ على صحة الجميع وحمايتهم من الإصابة بالفيروس.