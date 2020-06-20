أخبار مصر

تأكيد وزير خارجية اليونان على الاعتزاز بعلاقة بلاده مع مصر

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قام وزير خارجية اليونان بالتشديد على اعتزاز بلاده بعلاقتها الجيدة مع مصر والتي تكون مثال جيد لبناء التعاون بين دول المتوسط سواء كان على المستوى الثنائي أو تبعاً لإطار ألية التعاون بين كلاً من مصر واليونان وقبرص ومنتدى غاز المتوسط.

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبال وزير خارجية اليونان وحضر ذلك كلاً من رئيس المخابرات العامة ووزير الخارجية وذلك في إطار المصالح وجميع المواقف المشتركة بين الدولتين في منطقة الشرق الأوسط، كما أن الاجتماع شهد توافق في الكثير من الآراء حول الملفات الإقليمية بالتجديد في القضية الليبية وقام الوزير اليوناني في دعم بلاده من أجل مبادرة إعلان القاهرة التي تتمثل في رسالة استقرار ليس في ليبيا فقط بل في المنطقة بأكملها.

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