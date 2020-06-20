أخبار مصر

اتصالات مصرية بين مصر وليبيا لإعادة المصريين

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أكد الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة أم بي سي مصر أنه يوجد الكثير من الاتصالات الهاتفية بين كلاً من الإدارة المصرية مع الجانب الليبي وذلك من أجل حل الأزمة التي يعاني منها بعض المصريين، فيتعرض بعض المصريين للتعذيب في ليبيا وترغب مصر في إعادة جميع العمال المصريين.

وأضاف قائلاً” يبدو أن من قام بعملية تعذيب المصريين في ليبيا هي ميلشيات خارجة عن السيطرة، وأضاف أيضاً أن مصر تتصدر لمشكلة تعذيب المصريين في ليبيا وأعطت لذلك الموضوع أهمية كبيرة من أجل إعادتهم بشكل سريع وتستمر الاتصالات لحين حل هذه المشكلة بشكل سريع وأن يعود المصريين إلى أراضيهم.

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