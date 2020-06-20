جهود الدولة في مواجهة فيروس الكورونا

تعمل الدولة جاهدة في تنفيذها لجميع الإجراءات الوقائية لحماية جميع المواطنين، فتعمل جميع أجهزة الدولة على متابعة الأمر أول بأول وتسعى لتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية وجاءت جهود الدولة اليوم، حيث قد خرج اليوم 398 حالة من المصابين بفيروس الكورونا وذلك بعد أن حصلوا على الرعاية الطبية بشكل كامل وتم شفائهم على خير تبعاً لجميع الإرشادات الوقائية فوصل عدد المتعافين نهائياً إلى 12329 حتى اليوم.

بينما تم تسجيل عدد 1791 حالة جديدة وثبت إيجابية إصابتهم، الحالات التي تحولت من إيجابي وصل عدد إلى 13742 بينهم ، بينما تسجل الوفيات اليوم 79 حالة جديدة، ليصل إجمالي عدد الحالات في مصر إلى 52289 حالة.