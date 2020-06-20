استقبال أول مصاب في مستشفى الميداني

قام رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني عن أخر استعدادات قامت بها الجامعة كأمر تمهيدي لتشغيل المستشفى لاستقبال الحالات وأكد أن هذه المستشفى تقوم على مساحة تصل إلى 4600 متر وقام بتصميمها هندسة عين شمس وتم الاستناد إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل الإشراف بشكل سريع.

وأكد خلال تداخله في مكالمة هاتفية في برنامج كل يوم الذي يذاع على قناة أون بتقديم الإعلامي الشهير أبو بكر أن المستشفى تحتوي على 170 سرير من بينهم 160 سرير داخلاً و11 سرير خاص بالرعاية المركزة وسيتم تجهيزهم خلال 15 يوم سويتم استقبال أول مريض يوم الخميس القادم ونتمنى الشفاء للجميع في أقرب وقت.