شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. انخفاض الليمون الى 20 جنيه والبطاطس بـ 3.5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى ظل استقرار الاسعار وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: -الطماطم بسعر 4.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 3.5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه. - الكوسة بـ 6 للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيه والخيار بـ 4.5, جنيه -الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.25جنيهات Advertisements - الفلفل البلدى بـ 7.5للكيلو والليمون 20 جنيها. الباميا الخضراء 20 جنيه - الفاصوليا الخضراء بـ 10 للكيلو جرام. -التفاح البلدى 11 جنيه التفاح الإيطالي 24 برقوق من 19 الى 30 جنيه خوخ سكرى 9.5 جنيه كانتلوب 6 جنيه بطيخ 5 جنيه الموز المستورد 28 جنيه العنب 11 جنيه

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