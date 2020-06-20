شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط السياحة المصرية تحصل علي خاتم السفر الآمن من المجلس الدولى للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة اليها، كما منح المجلس مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel.

وخلال اللقاء الذي تم عبر الفيديو كونفرانس، هنأت جلوريا جيفارا ، رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار علي اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس، معلنة عن سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن، ومعربة عن سعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدي المجلس، مما لا يظهر نجاح خاتم WTTC الآمن للسفر فحسب ، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي، مشيرة الي أن هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين البلاد و تضافر الجهود.

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ومن جانبه أوضح وزير السياحة والآثار، أن القرار الصادر اليوم من المجلس الدولي للسياحة و السفر بمنح مصر "علامة السفر الآمن" أسعده تماما ويعكس التزام مصر باستئناف آمن للسياحة الداخلية والوافدة بتدابير السلامة الصحية الشاملة والصارمة إلى شواطئها الرائعة والمشمسة والصحية، قائلا: "نتطلع إلى الترحيب بكم قريبا في المنتجعات السياحية المصرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء وساحل البحر المتوسط بمحافظة مطروح".

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تفقد الجمعة، عدد من الفنادق بمدينة الغردقة وذلك لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي اقرتها وزارة السياحة والاثار والإجراءات الوقائية التى تتخذها الفنادق في ظل قرار الحكومة المصرية باستئناف حركة السياحة الوافدة بالمحافظات السياحية الساحلية، كمرحلة اولي، اعتبارا من أول يوليو.

وخلال الجولة قام الدكتور خالد العناني، بتفقد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ. كما تفقد الوزير العيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.