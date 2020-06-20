شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تزيل أكبر حالة تعدى على جزيرة نيلية فى منيل شيحة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن إزالة واحدة من أقدم وأكبر حالات التعدي علي نيل القاهرة حيث نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل حملة لازالة التعديات بناحيه منيل شيحة، محافظة الجيزه في ضوء الملاحقات التي يقوم بها القطاع للتعديات المتوارثه منذ سنوات .

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن أجهزة القطاع قامت بإزالة واحدة من أقدم وأكبر حالات التعدي علي نيل القاهرة والتى تمثلت في قيام أحد كبار رجال الأعمال بالتعدي علي إحدي الجزر النيلية التى يضع يده عليها منذ عشرات السنين، وكان قد قام بأعمال تسويه وردم قُدرت بـ 12 ألف متر مسطح مستغلا الجزيره المخصصه للزراعه وتحويلها الي جزيره سياحيه للتربح واقامه الحفلات والافراح عن طريق الردم المخالف بمجري نهر النهر .

وأضاف خالد أن أجهزة القطاع رصدت وتابعت الوضع الحالي للمخالفه وتم التوثيق لأعمال الردم المخالف من خلال التنسيق مع المعاهد البحثيه بالوزاره واستخدام تقنيه الاستشعار عن بُعد .

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وتجدر الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع أجهزة وزاره الداخليه علي مدار يومين وتم إزالة الاعمال المخالفه من اسوار وكميات ردم غير مسبوقة، كما أنه تم إحالة المتعدي للنيابة العسكرية التي اعملت شئونها وتم حبس المتعدي 15 يوما على ذمة القضية .

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية بكافة أجهزتها قدما في إزالة كافة التعديات علي مجري نهرنا الخالد لتبقي مصر هبة النيل .