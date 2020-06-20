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صور.. إجراءات وقائية حاسمة لمجلس الدولة بالإسكندرية لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس الدولة، على تشديد إجراءات استقبال المواطنين فى ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك فى مختلف الدوائر، وذلك بعد قرار المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، استئناف العمل بالمحكمة تدريجيا، وقبل بدء انعقاد الجلسات بدأ العاملون فى تطهير قاعات المجلس المختلفة، حرصا على سلامة العاملين والإداريين والزائرين.

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وعقم عدد من العاملين بمقر مجلس الدولة بالاسكندرية، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتى يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة، فيما حرصت الأمانة العامة لمجلس الدولة علي توفير اجهزة قياس دراجات الحرارة والالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع المترددين علي المحكمة ، فيما نظم العاملين بالمجلس عدد الكراسي المتفق علي الجلوس عليها المتقاضين مع الالتزام بالتباعد.

 

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وقررت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، أن تعقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعى، ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أى عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس.

 

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وشدد الامين العام، علي الاستمرار في تنفيذ قرارات رئيس المجلس ، على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.

 

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يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.

 

تأتى هذه الخطوة فى إطار اتباع تعليمات الدولة فى الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

 

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