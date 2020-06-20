شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: ندب الشيخ عيد على خليفة للعمل مديرا عاما لشئون المراكز الإسلامية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارا بندب الشيخ عيد على خليفة أحد أئمة مسجد عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) لتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون المراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن ذلك يأتي في ضوء خطة وزارة الأوقاف في الدفع بالشباب المتميز في مفاصل العمل الدعوي والقيادي بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها .

وكانت إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنهت خدمة أحمد سعد إبراهيم عبد الرحمن والمشهور بأحمد الدمنهوري ، وذلك لخروجه على مقتضيات العمل الوظيفي ، وسفره للخارج دون إذن ، ودعمه للفكر المتطرف والجماعات الإرهابية على صفحته ، ومن تاريخه لم يعد للمذكور أي علاقة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولا بالأوقاف أو الجهات التابعة لها نهائيًا.