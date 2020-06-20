شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى نقيب أطباء قنا والأقصر الأسبق بعد وفاته بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور أحمد فتحى عوض نقيب أطباء قنا والأقصر الأسبق "قبل فصل الاقصر عن قنا"، متأثرا باصابته بفيروس كوررنا.

وقالت النقابة فى بيان،: رحمة الله عليه رجل قلما يجود الزمان بمثله وعلامة من علامات الطب ويعتبره اهل الصعيد محطة لطب العيون في الأقصر، مؤسس مستشفي الأقصر العام وصاحب الفضل والقرار في إقامة اول نقابه للأطباء في محافظة قنا والاقصر وأول من كان له الفضل في بناء مستشفي الأقصر الدولي، وإقامة اول مبنى لنقابة الأطباء بالاقصر وله أفضال علي كل أهل الصعيد وقاطني الأقصر وقنا، لم يبخل بعلمه وماله ووقته علي أي احد وصاحب الفضل علي جميع الاطباء بمحافظتي قنا والأقصر، وكانت عيادته تعمل أساسا للفقير قبل الغني فقد كان شغله الشاغل فقط هو علاج المريض.

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وتابعت: المرحوم والد الدكتور علي احمد فتحي عميد كلية الطب الازهر باسيوط السابق و المهندس محمد فتحي وكيل أول وزارة البترول باسيوط والدكتور نيهال احمد فتحي رئيس قسم الروماتيزم بكلية الطب جامعة أسيوط، تعازينا القلبية الي آل عوض جميعهم وكل أهلنا في دشنا محافظة قنا.. دعواتكم ونسألكم الفاتحة، راجيين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله من الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.