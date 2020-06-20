شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة الأبنية وواجهات القصور.. فنون جميلة حلوان تعلن إنجازاتها خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد الكلية تقرير أداء حول حصاد وانجازات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وذلك فى ختام العام الدراسى 2019-2020.

وتضمن التقرير الذى أشرف على إعداده الدكتور اشرف رضا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ماتم من إنجازات خلال العام الحالى فى رفع كفاءة الأبنية وحدائق الكلية من خلال عمليات الصيانة التى أجريت للحدائق وواجهات القصور وتجديد ودهانات واجهة قصر "مونا عبود" متحف الفنون الجميلة وصيانة متحف الكلية.

واستقبلت كلية الفنون الجميلة العديد من الزيارات الرسمية كان اهمها زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير التعليم بدولة الإمارات العربية والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لمتحف الكلية.

وتم عقد بروتوكول تعاون مع أحد المؤسسات العالمية ومجموعة فنادق كذلك تقديم الاستشارات الفنية لمشروع المتحف المصرى الكبير وطرح مسابقة للطلاب لتصميم عناصر فنية خاصة بإفتتاح المتحف.

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وتضمن الحصاد تطوير وتحديث قاعة العرض الرئيسية بالكلية وإقامة معارض فنية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وإقامة الورش الفنية والندوات الفنية والعلمية بالاضافة إلى إقامة حفلات تكريم للسادة الأساتذة الرواد والطلاب المتميزين، وتنظيم وإقامة مهرجان الزمالك للفنون الرابع بمشاركة كلية التربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية تضمن معارض فنية للطلاب وسوق للحرف اليدوية واستعرضات غنائية ومسرحية.

كما شاركت الكلية فى مجال خدمة المجتمع من خلال تجميل الكتل الخرسانية بالمسار الخاص بموكب المومياوات الملكية تحت إشراف وزارة الآثار والسياحة ووزارة التعليم العالى وجامعة حلوان.