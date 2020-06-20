شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: بدء استقبال أصحاب الأمراض المزمنه لفحصهم وصرف العلاج 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية اليوم السبت في استقبال أصحاب الأمراض المزمنة لتقديم الخدمات الصحية مشتملة الفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن الوحدات استقبلت اصحاب الأمراض المزمنة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ويتم التعامل معهم ومتابعة حالاتهم الصحية حرصا علي حياتهم وعدم التسبب في مضاعفات خطرة ناتجة عن هذة الأمراض أو تعرضهم لخطر الإصابة بكورونا في ظل مضاعفات هذة الأمراض مثل الضغط والسكر والقلب والأورام .

وتستكمل خلال أيام وزارة الصحة والسكان المبادرة في 5 محافظات أخرى(الفيوم، المنوفية، الشرقية، اسكندرية والبحيرة)، لتقديم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، وتقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية.

وناشدت المرضى أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طبي أو مستشفى لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج لمدة تكفي ثلاثة أشهر قادمين وتابعت 95% من وفيات كورونا لاصحاب الامراض المزمنه .

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يمكن للمواطنين أيَضًا التوجه لإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاص، تيسيرًا على المواطنين، حيث التعاقد مع تلك المراكز والمعامل لتقديم الخدمة .

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واستكملت الوزارة القوافل الطبية الخاصة بخدمات اصحاب الأمراض المزمنه ستكون بمراكز الشباب في الأحياء والقرى، حيث سيتلقى كافة أصحاب الأمراض المزمنة الخدمات الطبية اللازمة وإتاحة صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي.

ويرافق القوافل الطبية الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لتقديم نفس الخدمات المقدمة بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي وتجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وحول آليات تأمين الوحدات من عدوى كورونا تم تخصيص ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج بالعيادات الخارجية بالمستشفيات لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وجارى إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لتوقيع الكشف عليهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.