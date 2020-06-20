شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة". Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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