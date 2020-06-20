شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة بساعات حيث تبدأ الاختبارات غدا الأحد 21 يونيو الجارى، بمادة اللغة العربية، يسرد الخليج 365" فى الخطوات التالية أبرز ضوابط الامتحان التى يجب على الطالب تطبيقها حتى يؤدى الامتحان بشكل آمن.

ـ ارتداء الكمامة لحظة النزول من المنزل.

ـ تجنب التجمعات سواء فى وسائل المواصلات أو أمام اللجنة.

ـ لو بتعانى من مشكلة صحية بلغ المسئول الصحى فى اللجنة.

ـ تحقيق التباعد المطلوب أثناء دخول اللجنة.

ـ لا تدخل الجنة وبحوزتك أى وسيلة إلكترونية.

ـ تجنب الشغب حتى لا يتم إلغاء امتحانك.

ـ لا تتذمر أثناء تفتيشك بحثا على وسائل غش.

ـ استلم كماماتك وكيس المطهر قبل دخول اللجنة والقفازات.

ـ إذهب إلى لجنتك فى طابور يحقق التباعد.

ـ أجلس فى مقعدك المخصص لكل طبقا لرقم جلوسك.

ـ لا تتردد على أكثر من مقعد داخل اللجنة قبل بدء الامتحان.

ـ أقرا التنبيهات على غلاف كراسة الإجابة قبل البدء فى الحل.

ـ تأكد من عدد الأسئلة وعدد صفحات كراسة الإجابة.

ـ أقرا السؤال بفهم قبل الإجابة عنه وأبدا بالسؤال السهل.

ـ استخدم أدواتك فقط " الأقلام"

ـ لا تدخل اللجنة بأى أوراق.

ـ على أولياء الأمور عدم التجمع أمام اللجنة.

ـ راجع على الإجابة قبل تسليم كراسة الامتحان للملاحظ.

ـ استلم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع قبل ترك اللجنة.

ـ لا تذهب من اللجنة فى شكل تجمعات.

ـ بلاش قبلات وأحضان علشان كورونا.