شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: إقامة الجمعة المقبلة من مسجد محمد علي بالقلعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، أنه سيتم نقل صلاة الجمعة المقبلة 5 من ذي القعدة 1441هـ، الموافق 26 / 6 / 2020م، بإذن الله تعالى من مسجد محمد علي بالقلعة، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية التي سبق نقلها بها خلال الأسابيع الماضية للمحافظة على سلامة النفس.

ونوهت الوزارة بالاعتذار للسادة الإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع، وأن إقامة الجمعة القادمة 26/ 6/ 2020م، قاصرة على مسجد محمد على بالقلعة فقط.

واختتم بيان الوزارة: «نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين».