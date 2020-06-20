شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السوداء لامتحانات الثانوية العامة.. شاومينج يبيع الوهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات وينطلق ماراثون الثانوية العامة، وفى هذا السياق، تروج العديد من صفحات الغش الإلكترونى وبخاصة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" تسريب الامتحانات بمقابل مادى، بهدف النصب على الطلاب، ووضع أسعار لهذا النصب باسم امتحانات الثانوية العامة.

في هذا الفيديو، نستعرض معا، تفاصيل عمليات النصب على طلاب الثانوية العامة، وأسعار الأجوبة المزعومة التي تبدأ من 500 جنيه حتى 2000 جنيه لكل مادة، وطرق الدفع بكروت الشحن لتكون النهاية هي الـ"بلوك".

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