أخبار مصر | "التعليم" تنتهى من تعقيم لجان الثانوية العامة اليوم .. و"حجازي": جاهزون

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "التعليم" تنتهى من تعقيم لجان الثانوية العامة اليوم .. و"حجازي": جاهزون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة: إن اليوم السبت سيتم الانتهاء تمامًا من تعقيم جميع لجان إمتحانات الثانوية العامة على مستوي جمهورية مصر العربية ليتم غقلها واستقبال الطلاب فيها، غدًا الأحد 21 يونيو، أول أيام امتحانات الثانوية العامة.
وأكد في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن الوزارة جاهزة ومستعدة لخوض امتحانات الثانوية بالتعقيم والتأمين الكامل على مستوى جمهورية مصر العربية.
وأضاف أن عدد المؤجلين من خوض امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل، لا يُذكر ولا يتجاوز 5 طلاب من كل محافظة، مشيرًا إلى أن الكنترولات لم تبلغ بأكثر من ذلك.
وأشار إلى أنه لا قلق من الامتحانات وأنها سوف تكون بمواصفات العام الماضي ولن تخرج الاسئلة عن المنهج المقرر حتى 15 مارس، حسبما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتنطلق غدًا الأحد الموافق 21 يونيو امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى جمهورية مصر العربية لتبدأ بمادة اللغة العربية بعدما تم حذف المواد غير المضافة للمجموع من الجدول النهائي المعدل، ويأتي الجدول كالتالي: الأحد 2162020: لغة عربية، الخميس 2562020: اللغة الإنجليزية، الأحد 2862020: ديناميكا، الخميس 372020: استاتيكا، أحياء، وفلسفة، الثلاثاء 772020: فيزياء، وتاريخ، الأحد 1272020: كيمياء، وجغرافيا، والثلاثاء 1472020: اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 1972020: چيولوچيا، تكامل، تفاضل، وعلم نفس، والثلاثاء: 2172020: جبر، وهندسة فراغية.
واستعدت الوزارة، بتأمين وتعقيم كامل لامتحانات الثانوية العامة فى ظل أزمة فيروس كورونا حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألفا و289 طالبا وطالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألفا 591 لجنة فرعية.
ومن المقرر أن يتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليونا و37 ألفا و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.
خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ 13928 متعافيًا.
تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 79
وأضاف أنه تم تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 52211 حالة و2017 وفاة
وذكر أن بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2017 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.