أخبار مصر | "التعليم" تنتهى من تعقيم لجان الثانوية العامة اليوم .. و"حجازي": جاهزون

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "التعليم" تنتهى من تعقيم لجان الثانوية العامة اليوم .. و"حجازي": جاهزون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة: إن اليوم السبت سيتم الانتهاء تمامًا من تعقيم جميع لجان إمتحانات الثانوية العامة على مستوي جمهورية مصر العربية ليتم غقلها واستقبال الطلاب فيها، غدًا الأحد 21 يونيو، أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

وأكد في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن الوزارة جاهزة ومستعدة لخوض امتحانات الثانوية بالتعقيم والتأمين الكامل على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن عدد المؤجلين من خوض امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل، لا يُذكر ولا يتجاوز 5 طلاب من كل محافظة، مشيرًا إلى أن الكنترولات لم تبلغ بأكثر من ذلك.

وأشار إلى أنه لا قلق من الامتحانات وأنها سوف تكون بمواصفات العام الماضي ولن تخرج الاسئلة عن المنهج المقرر حتى 15 مارس، حسبما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتنطلق غدًا الأحد الموافق 21 يونيو امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى جمهورية مصر العربية لتبدأ بمادة اللغة العربية بعدما تم حذف المواد غير المضافة للمجموع من الجدول النهائي المعدل، ويأتي الجدول كالتالي: الأحد 2162020: لغة عربية، الخميس 2562020: اللغة الإنجليزية، الأحد 2862020: ديناميكا، الخميس 372020: استاتيكا، أحياء، وفلسفة، الثلاثاء 772020: فيزياء، وتاريخ، الأحد 1272020: كيمياء، وجغرافيا، والثلاثاء 1472020: اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 1972020: چيولوچيا، تكامل، تفاضل، وعلم نفس، والثلاثاء: 2172020: جبر، وهندسة فراغية.

واستعدت الوزارة، بتأمين وتعقيم كامل لامتحانات الثانوية العامة فى ظل أزمة فيروس كورونا حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألفا و289 طالبا وطالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألفا 591 لجنة فرعية.

ومن المقرر أن يتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليونا و37 ألفا و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.