شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في رفض مستشفى بالمنيا استقبال مريضة.. ونائب المحافظ يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، بفتح تحقيق فوري مع طبيب بمستشفى حميات المنيا، وافراد الأمن الاداري، بعد خروج سيدة من المستشفى ومنعها من الدخول .

كانت صفحات التواصل الاجتماعي عبر "فيسبوك" اشتعلت في ساعة متأخرة منذ قليل بخبر ونشر مقطع فيديو من تصوير بعض المواطنين برفض المستشفى قبول سيدة مصابة، انتقل اثر ذلك الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا لموقع الحالة.

وقال نائب المحافظ للمصري اليوم، انتقلنا لموقع المستشفى علي الفور ومعي السيد رئيس المدينة حيث اتضح أن المستشفى كان قد ناظر حالتها وأقر الطبيب بأنها ليست حالة اشتباه، إلا أنه اقترف خطأ طبي بطلبه مغادرة الحالة وإعطائه الأمر بحملها خارج المستشفى، وكان الإجراء المفترض القيام به هو التنسيق مع طوارئ مديرية الصحة وعدم تركها بالشارع مما أدي لتجمع المواطنين وتصوير الموقف.

وتابع نائب محافظ المنيا، أمرنا باستدعاء الإسعاف وإعادة الحالة لمستشفى حميات المنيا ونسقنا نقلها، بعد مناظرتها بواسطة الأطباء مرة أخري، إلي مستشفي المنيا العام، ورافقنا الحالة للتأكد من تمام الإجراءات المتخذة معها بمستشفى المنيا العام.

وعليه تم اتخاذ قرار بالتحقيق الفوري مع الطبيب الذي أمر بنقل الحالة خارج المستشفى وأفراد الأمن الإداري الذين تركوا الحالة ومنعوا عودتها.

وايضا قرار بانه علي جميع مديري المستشفيات الالتزام التام بحسن معاملة المواطنين وإتباع الإجراءات الطبية لنقل وتحويل الحالات بما يحفظ للمواطن حقه ويصون كرامته، مع القيام بعلاج المرضي ذوي الحالات الحرجة المهددة للحياة كالأزمات القلبية وخلافه وتقديم المعونة الطبية الأولية لحين تنسيق النقل الفوري.

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