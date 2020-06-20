شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إصابة جديدة بكورونا في الوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة سجلت اليوم 11 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة، ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 187 حالة منهم 11 وفيات، وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال إنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وأضاف أنه تم تعافى 85 مصاب حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد 377 مواطن، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى ،مشددا على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالاضافة إلى ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.