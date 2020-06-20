شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 2 وإصابة آخر في مشاجرة بين أبناء عمومة على قطعة أرض بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقيت سيدة ونجلتها مصرعهما بينما أصيب نجلها بأعيرة نارية عقب نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة على قطعة أرض بأسيوط. كان قد تلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة وإطلاق أعيرة نارية ووجود وفيات ومصابين دائرة مركز أسيوط. وعلى الفور إنتقلت سيارات الشرطة والاسعاف إلى موقع البلاغ وبالفحص والتحري تبين وقوع مشاجرة بين ابناء عمومة من عائلة ابو العلا بقرية سلام دائرة مركز اسيوط بالاعيرة النارية بسبب قطعة أرض. وقد أسفرت المشاجرة عن وفاة شخصين سيدة وابنتها واصابة شخص هو ابن السيدة وتم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى الجامعة وتم السيطرة على الموقف.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 52,211

تعافي 13,928

وفيات 2,017

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