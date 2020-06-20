شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء لـ«المصري اليوم»: مشروعات جامعة العريش بتوجيهات ودعم القيادة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الجمعة، إن المشروعات التي تم تنفيذها في جامعة العريش بتوجيهات ودعم من القيادة السياسية، حيث أن تنمية وتعمير سيناء تلقى اهتمام السيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء والمسئولين بالحكومة الذين يدعمون التنمية في سيناء.

أضاف المحافظ في تصريحات لـ «المصري اليوم»، الجمعة، أن محافظة شمال سيناء بدأت عهدًا جديدًا من التنمية والتعمير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبفضل توجيهاته لجميع مؤسسات الدولة بالتنمية والتعمير في سيناء .

أكد المحافظ على دور جامعة العريش في خدمة البيئة باعتبارها مركز اشعاع لخدمة المجتمع، حيث أن جامعة العريش كانت حلما إلى أن بدأت أوائل الثمانينات بكليتين للتربية والعلوم الزراعية البيئية ثم تحقق هذا الحلم بصدور القرار الجمهورى رقم147 لسنه 2016 بانشاء جامعه العريش التي ضمت كليات التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، ومعهد الدراسات البيئية.. وقد ضمت اليها كليات: الاقتصاد المنزلى والتجارة والاستزراع البحرى والمصايد السمكية، وتمت الموافقة أخيرًا على إنشاء كلية الطب البيطرى وأخرى للحاسبات، ثم كلية للطب البشرى .

وأشار المحافظ إلى دعم المحافظة لانشاء الجامعة منذ البداية بتوفير أماكن لكليتى التربية والتربية الرياضية، معربًا عن أمله في بدأ الدراسة بكلية الطب البشرى العام القادم لتخريج التخصصات الطبية المطلوبة لحاجة المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين، حيث تم توقيع بروتوكول بين وزارتى التعليم العالى والصحة بتخصيص مستشفى العريش العام كمستشفى تعليمى جامعى لحين انشاء مستشفى الجامعة، مؤكدًا على توقيع بروتوكل سابق مع جامعات القاهرة والأزهر والمنصورة والزقازيق لتوفير التخصصات الطبية المطلوبة وتقديم الخدمة الطبية المجانية لأهالي المحافظة أسبوعيًا .

وأشاد المحافظ بالمشروعات الإنتاجية بجامعة العريش وسد احتياجات المواطنين من الأسماك والدواجن والأرانب والسمان والخضر وغيرها من إنتاج مزرعة الجامعة.

أعلن المحافظ عن افتتاح 8 منشآت جديدة و5 مشروعات إنتاجية في الجامعة بمدينة العريش بتكلفة بلغت ٢٣٨ مليون و٤٧٤ ألف جنيه، حيث تم افتتاح المبنى الإداري للجامعة، مجمع المدرجات الطلابية، مباني كليات الآداب والتربية والتجارة والطب البشرى، مبنى الإدارة الطبية استراحات أعضاء هيئة التدريس «دار الضيافة»، ومحطة تحلية المياه ومركز بحوث الأسماك وعنابر السمان والأرانب والدواجن.

من جانبه قال الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة أن مشروع الاستزراع السمكي في الجامعة يعد أضخم وأحدث مشروع للاستزراع السمكي بشبه جزيرة سيناء وعلى مستوى الجامعات المصرية، حيث يضم مركزا لبحوث الأسماك كأكبر مركز تدريبي إنتاجي للاستزراع السمكي بشبه جزيرة سيناء .

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وأضاف أن الهدف العام من المركز هو تدريب طلاب كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية وطلاب كلية العلوم الزراعية البيئية وباقي كليات جامعة العريش وشباب الخريجين وكل الراغبين في التدريب على التقنيات الحديثة للاستزراع السمكي، فضلًا عن توفير الأسماك بصورة طازجة وبأسعار تنافسية لأهالي محافظة شمال سيناء .

أوضح أن المشروع مكون من وحدة التفريخ ورعاية اليرقات وحدة إنتاج زريعة الأسماك، وحدة الإنتاج المكثف متعدد المراحل، وحدة الإنتاج المكثف بنظام إعادة دوران المياه، وحدة الإنتاج المعزولة برقائق البولى ايثيلين عالي الكثافة، وحدة التدريب على نظم الاستزراع السمكي، وحدة الاستشارات والدراسات السمكية، وحدة المبيعات والتسويق الترفيهي، وحدة تصنيع الأغذية والأعلاف السمكية، ووحدة التحاليل ومؤشرات جودة المياه.