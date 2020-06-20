شكرا لقرائتكم خبر عن رغم أن تخصصه غير مطلوب.. طبيب يتطوع للمشاركة في علاج مرضى كورونا بحجر قها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد مستشفى قها المركزي للحجر الصحي العديد من البطولات التي يسطرها العاملين بالقطاع الطبي بمختلف مستوياتهم الوظيفية، ومن بين هؤلاء الأبطال البطل المتطوع من أجل وطنه، الدكتور مصطفى محمود عبدالظاهر أخصائي العظام، فهو رغم ان تخصصه غير مطلوب في العزل إلا انه أصر أن يشارك ويساعد زملائه ويكون يد عون لهم.

وأكدت ادارة المستشفى أن الطبيب يشارك بكل قوة وحاضر بمجهوده الكبير ومتابعا لأحوال المرضى ومشجعا لزملائهم، واصفًا إياه بأنه عملة نادرة من التحدي والإصرار والتضحية والتطوع، ونموذج للطبيب صاحب الرسالة المخلص لعمله ولوطنه.

من جانبه قدم الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية الشكر للطبيب المتطوع، مؤكدا ان مثل هذه النماذج تعبر عن المعدن الأصيل للشعب المصري، وأن أبطال الفريق القطاع الطبي في مصر أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على مواجهة جائحة تهدد حياة وأرواح المصريين.

في السياق ذاته كتبت إدارة المستشفى على صفحتها الرسمية بالفيس بوك «البطل المتطوع من أجل وطنه، دكتور مصطفى محمود عبدالظاهر أخصائي العظام، رغم ان التخصص غير مطلوب في العزل إلا أنه أصر أن يشارك ويساعد زملائه ويكون يد عون لهم ومشاركات بقوة وحاضرا بمجهودهم الكبير ومتابعا لأحوال المرضى ومشجعا لزملائهم، عملة نادرة من التحدي والإصرار والتضحية والتطوع، نموذج للطبيب صاحب الرسالة المخلص لعمله ولوطنه، شكرا دكتور مصطفى،#مستشفي_قها_للحجر_الصحي، #فيها_حاجة_حلوة».

طبيب يتطوع للمشاركة في علاج مرضى كورونا بحجر قها