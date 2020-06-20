شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: شكونا لمجلس الأمن نظرًا لعدم وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا للتفاهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر تقدمت بشكوي ضد إثيوبيا في مجلس الأمن بسبب قضية سد النهضة.

وأضاف شكري في مداخلة مع برنامج «الحكاية»، الذي يقدمة الإعلامي عمرو أديب على فضائية «إم بي سي مصر»، الجمعة:«ربما صدر بيان من الخارجية المصرية يحيط الشعب المصري والمجتمع المصري أن مصر اليوم تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن وفقًا للمادة 35 التي تتيح للأعضاء إحاطة المجلس وتنبيهه إلى قضايا تمس الأمن والسلم الدوليين، هذا الطلب جاء نظرًا للتعثر الذي شهدته المفاوضات مؤخرا التي دعت إليها السودان وهي دعوة مقدرة ومشكور السودان على المساعي التي بذلتها ولكن للأسف لم تؤتي هذه المفاوضات بأي ثمار نظرًا لعدم وجود أي إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي للوصول إلى تفاهم بل والتراجع عن الكثير من القضايا التي سبق وتم مناقشتها عبر جولات من المفاوضات استمرت لأكثر من عقد من الزمن».