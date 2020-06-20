وكيل «صحة الإسكندرية»: تعافي 34 مصاب كورونا في 4 مستشفيات عزل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعلن الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية ورئيس غرفة إدارة أزمة فيروس كورونا، الجمعة، عن تعافي ٣٤ مصاب بمرض كوفيد ١٩- الذي يسببه فيروس كورونا المستجد،وخرجوا من ٤ مستشفيات عزل بالاسكندرية.

وقال «عبدالغني»، في تصريحات صحفية، أن عدد المتعافين بمستشفى الجمهورية العام بلغ ١٦ حالة وبمستشفى أبوقير العام حالتين وبمستشفى حميات الاسكندرية ٣ حالات وبمستشفى صدر كوم الشقافة ٨ حالات، علاوة على شفاء ٥ من حالات العزل المنزلى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 52,211

تعافي 13,928

وفيات 2,017

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