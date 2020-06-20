شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة وسط اجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدا، الأحد، امتحانات الثانوية العامة حيث يؤدى 653 ألفا 389 طالب وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية في تمام الساعة العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات،وذلك في 56 ألف و591 لجنة سير فرعية .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تطبيق اجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال مراقبة اللجان ورئاسة الكنترولات وتقدير الدرجات، حيث تم توفير 34 مليون كمامة طبية يتم توزيعها على الطلاب والمشاركين بالامتحانات، ونحو 6 ملايين و500 ألف قفاز و16575 جهاز كاشف حرارى لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان، فضلا عن توفير بوابات تعقييم بكافة لجان الثانوية العامة وتوزيع المطهرات على الطلاب وماسك طبى وغطاء للأحذية قبل كل امتحان،وكذلك تعقيم لجان سير الامتحانات بصفة يومية بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

من جانبه أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم توفير الوزارة مراجعة ليلة الامتحان عبر منصة الثانوية العامة مجانا للطلاب حتي انتهاء فترة الامتحانات ،وذلك عبر الاشتراك والتسجيل بالرابط التالى :thanaweya.net .

من جانبه وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم ،رئيس امتحانات الثانوية العامة على ضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بساعتين (الساعة 8 صباحًا) والصعود للجان الفرعية في تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يتم توفير أماكن مفتوحة لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الطلاب، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان والتأكد من استلام الطالب لأدوات التعقيم.

وأكد حجازي على ضرورة الالتزام بجدول تسليم كراسات الإجابة للمواد خارج المجموع والذي أعلنت الوزارة عنه، وفي حالة عدم تسليم الطالب كراسة الإجابة في المواعيد المحددة يعتبر تقديره (عدم اجتياز) ويستوجب دخول الطالب الدور الثاني بالدرجة الفعلية، مشيرًا إلى أن الطالب له الحق في التوجه إلى اللجنة لاستلام كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقًا لكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة، مع ضرورة توقيع الطالب باستلام كراسات الإجابة واستلام ما يفيد بتسليمه لها، مختومة بختم اللجنة.

ووجه نائب الوزير بضرورة عرض فيديو محاكاة الامتحانات، على رؤساء اللجان والملاحظين والعاملين باللجنة وضرورة طمأنة الطلاب وتوفير الجو المناسب والآمن لأداء الامتحان.

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