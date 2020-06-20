أخبار مصر | محلل سياسي: العالم غرق في وباء كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: العالم غرق في وباء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طلال النباري، المحلل السياسي، إن ما حدث للعالم خلال أزمة كورونا يستحق الوقوف عنده كثيرا، وخاصة بعد تغير الخريطة السياسية والمجتمعية لأغلب الأرض.

وأضاف "النباري" في تصريحات إلى "الخليج 365": لقد غرق العالم منذ مطلع هذا العالم في وباء العصر كورونا عندما بدء من الصين شرقا وتحديدا مدينة وهان وبدء في الانتشار طولا وعرضا يحصد الأرواح، ولعلها من المرات القليلة التي يصبح الهم واحد بين كل أفراد هذا الكوكب أمام عدو واحد، وكان السلاح في مواجهته لم يتجاوز فكرة اتباع تعليمات اهل الاختصاص.

وأضاف المحلل السياسي: برز في الصف الأول لمقاومة هذا الوباء جنود الأطباء والممرضات الذين خاطروا بأرواحهم، ومنهم من خسر حياته لكي ينقذ الآخرين ونشهد انهم لبوا النداء وبروا القسم، الأمر الذي لم يترك مجال للشك أن الاهتمام بهم وبمطالبهم واجب وطني، فالصحة تأتي أولا ثم تتوالى الاهتمامات.

واختتم قائلًا: كورونا درس قاسي للبشرية ولابد من التعلم منه ودراسته كونه معرض للتكرار في ظل الحديث عن فيروسات معدلة في الأيام القليلة الماضية، مجابهة هذه الحروب لابد وأن تكون استراتيجية كاملة وواضحة يشارك فيها كل أبناء الشعوب وليس الحكومات.

آخر مستجدات وباء كورونا

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى أمس.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ 13928 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2017 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".