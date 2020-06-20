شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي مصري مقيم بالصين يوضح حقيقة تأثير السلمون على كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد فودة، الصحفي المصري المقيم في الصين، إن السوق الذي ظهرت به سلالة جديدة من فيروس كورونا هو أحد أكبر أسواق الطعام في بكين.

وأوضح «فودة» خلال مداخلته مع برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «mbc مصر» وتقدمه الإعلامية ياسمين سعيد أنه «حين تم الكشف على التسلسل الجيني للفيروس الجديد وجدوا أنه نفس التسلسل الجيني لمصابي أوروبا وفي بعض الدول الأخرى، مشيرًا إلى أنه ليس التسلسل الجيني الطبيعي لفيروس كورونا المستجد الذي ضرب الصين في بداية الأزمة، هناك بعض الدراسات تقول بأن الفيروس الجديد مصدره أوروبا ولكنه دراسات غير مؤكدة».

وأضاف أن «التسلسل الجيني للفيروس مختلف بالفعل ولكن لا دليل علمي حتى الآن على أنه أكثر شراسة أو أكثر انتشارًا من فيروس كورونا المستجد»، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن «التصريحات التي نسبت لأطباء صينيون بأن الفيروس الجديد أكثر شراسة لها أبعاد سياسية أو اقتصادية، مؤكدًا أن المواطنين الصينين لا استقبلوا خبر ظهور فيروس جديد بدون ذعر هذه المرة على عكس المرة الأولى التي كان يلعب بها عنصر المفاجأة دور قوي».

وتابع «لم تفرض الصين حجر صحي كلي هذه المرة حيث تسير الحياة في شوارع الصين إلى حد ما بشكل طبيعي، مع وجود وعي وقائي بين الناس حيث يعرف كل شخص مسؤوليته من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغير ذلك من الإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أنه تم السيطرة على الوضع في الصين، إذا كانت آخر زيادة في الأعداد 25 إصابة بعد أن كان الأعداد أكثر من 36 حالة».

وعن اتهام سمك السلمون في نقل الفيروس هذه المرة فقال الصحفي المصري: «أشارت الأبحاث والدراسات في الصين إلى أن هناك نوع من سمك السلمون حاملة للفيروس بالفعل ولكن ليس لأنه ملوث بل أن الشخص الذي تعامل مع هذا المنتج كان حامل للفيروس وبالتالي نقله للأسماك عن طريق التعامل معه عند التنظيف أو التقطيع أو التعبئة».

وأكد أحمد فودة «أن الحكومة الصينية طالبت المواطنين بالتوقف عن شراء السالمون مع توضيح أنه ليس السبب المباشر لنقل الفيروس لمنع الذعر بين الناس، مشير إلى أن المصابون بالفيروس إذا تعاملوا مع أي منتج فسوف يتم نقل الفيروس له والأمر غير متعلق بالسالمون فقط».

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