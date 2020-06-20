شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدة وإصابة 5 بحادث انقلاب سيارة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقىيت سيدة مصرعها وأصيب ٥ أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى السريع عند الكيلو ٧٧ إتجاه الاسكندرية فى محافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون بانقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها على طريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوى السريع، عند الكيلو ٧٧ إتجاه القاهرة.

أسفر الحادث عن وفاة «أسماء .خ» ٢٩ سنة، وإصابة ٥ آخرين من ركاب السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة والمصابين بسيارات الاسعاف إلى مستشفى وادى النطرون التخصصى، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وعمل الاسعافات والفحوصات اللازمة للمصابيم.