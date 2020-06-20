شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء طبيب من كورونا في الحجر الصحي بقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مستشفى قها للحجر الصحي تعافي شفاء الطبيب محمد عفيفى الطبيب بمستشفى الحميات من فيروس كورونا ومغادرته المستشفى. كانت المستشفى قد ودعت الفريق الطبي السادس تحت قيادة دكتورة أسماء عربي ودكتور أحمد مصطفى متولي واستقبلت المستشفي فريقا جديدا وهو الفريق الطبي السابع بقيادة دكتورة محمود حسب الله ودكتور على طبل . وأضاف بيان صادر عن المستشفى تقدم فيه بالشكر للفريق السادس علس ما بذلوه من جهد وعرق وهو ما ساهم في رفع نسب الشفاء وجاء به «فريق بيسلم فريق ونبقى على العهد» . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 52,211

تعافي 13,928

وفيات 2,017

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