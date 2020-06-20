شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المحمودية»: 12 إصابة جديدة بـ«كورونا» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة الصحية في مركز المحمودية بمحافظة البحيرة عن إصابة 12 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في مركز المحمودية.

وأوضحت الإدارة الصحية بأن الحالات بينهم 3 حالات في مدينة المحمودية وحالتين بكل من قرى فيشا وديروط وأريمون وسيدى عقبة وحالة بقرية سرنباى، ليصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره إلى 141 حالة وشفى منهم 29 وتوفى 11 شخصًا.

وأضاف بيان للإدارة الصحية بأنه تم التواصل مع الحالات الجديدة المصابة، وجاري تحديد المخالطين لكل حالة وإعطائهم النصح والإرشاد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل في مثل هذه الحالات، وجاري صرف العلاج اللازم لهم من جانب قسم الوقائي والترصد بالإدارة الصحية بالمحمودية.